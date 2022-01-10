منظمات حقوقية: سلطات ليبيا استخدمت القوة وحرقت خيام مئات اللاجئين

2022/01/10 | 20:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمات حقوقية أن السلطات الليبية استخدمت العنف لإبعاد ما لا يقل عن 600 مهاجر وطالب لجوء كانوا يخيمون خارج مركز سابق لمساعدة اللاجئين، الاثنين.

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