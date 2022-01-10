البوط - هيثم بن محمد شطورو

2022/01/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو للمطر رنين مطرب.



هكذا غنت فلذة الكبد وهي تعبث بالماء.



البارحة اشترى لها أبوها "بوط"، وهو حذاء بلاستيكي ذو رقبة طويلة وداخله مكسو بطبقة من القماش لينة تبعث الدفء في الساق.



المطر يتـقاطر بهدوء وانقطاعات منذ يوم أمس وهو من المرجح أن يتواصل أمره على هذه الشاكلة الموسيقية لبضعة أيام وفق التـنبؤات الجوية.



كان "البوط" شيئا ساحرا.



أصبح مطلبا ملحا.



ما أروع المشي في المطر بـ"البوط".



السماء الداكنة بالسحب ور ......





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