خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم–وهم المطلق - سامى لبيب

2022/01/10 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (99) .فى سلسلة خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم والتى لم تنتهى بعد نبدد أوهام أخذت مكان فى العقل الإنسانى تطلب تحقيق حاجات نفسية وإسعاف عقل حائر أمام غموض الوجود الذي لم يعد غامضاً الآن كما عانى أجدادنا , ولكن يلزم فى المقابل أن نؤسس لمفاهيم ورؤى جديدة حتى لا تكون الخربشة خالقة لحالة من الحيرة وهو ما ننوى أن ننجزه فى سلسلة مقالات نحو فهم الوجود والحيا ......





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