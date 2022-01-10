توب 5: السيسي يرى

2022/01/10 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات الرئيس المصري عن إجراءات البرنامج الاقتصادي "القاسية"، ورئيس كازاخستان يعلن استعادة السيطرة بعد احتجاجات عنيفة، وظهور جديد للناشطة القطرية نوف المعاضيد، وميانمار على حافة حرب أهلية دامية وسط حكم جديد بسجن الزعيمة السابقة، ورفض إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش في أستراليا وإطلاق سراحه على الفور...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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