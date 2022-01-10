وول ستريت تتراجع والذهب عند أدنى مستوى منذ 3 اسابيع

2022/01/10 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين جراء هبوط أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين عززت البنوك الكبرى مكاسبها بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.45 نقطة أو 0.16% إلى 36175.21 نقطة […]

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