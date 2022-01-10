2022/01/10 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد زنكنة، اليوم الاثنين، ان حزبه لم يقدم اي مرشح لرئاسة الجمهورية.وقال زنكنة، لـ”ايرث نيوز”، ان “الديمقراطي الكردستاني لم يقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية، في حين قدم الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كمرشح عنهم لمنصب رئاسة الجمهورية، الا ان حديثا يدور عن تقديم مرشح آخر ينافس صالح […]

ظهرت المقالة قيادي فيه: الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي مرشح لرئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي فيه: الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي مرشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي فيه: الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي مرشح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).