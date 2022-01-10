التخطيط: يجب أن نضع معيارا للفقر لتحديد من هم الفقراء

2022/01/10 | 21:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلب اتخاذ قرارات جريئة من قبل الحكومة مع إرادة قوية لتنفيذها.

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