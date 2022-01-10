اغلاق 3 صيدليات مخالفة للضوابط في ناحية كنعان بديالى

2022/01/10 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، اغلاق 3 صيدليات مخالفة للضوابط في ناحية كنعان بالمحافظة.وذكر بيان للدائرة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “فـريقا من قـسم التفتيش والشكاوى/ شعبة المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة صحة ديالى نظم جولة تفتيشية ضمت زيارة عدد من الصيدليات في ناحية كنعان”.ونقل البيان عن مـدير قسم التفتيش […]

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