كازاخستان: مسلحون أجانب من الشرق الاوسط وافغانستان شاركوا في اعمال الشغب

2022/01/10 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ان العدوان على بلاده كان يهدف إلى تشكيل منطقة من الفوضى الخاضعة للسيطرة للاستيلاء على السلطة لاحقًا.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن توكاييف قوله خلال اجتماع افتراضي مع رئيس المجلس الأوروبي إن ” سلحين أجانب من أفغانستان والشرق الأوسط شاركوا […]

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