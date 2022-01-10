بهدف قاتل.. المغرب يثأر من غانا ويحقق

2022/01/10 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال منتخب بلاده المغرب إلى فوز غال وقاتل على غانا 1-صفر، الإثنين، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للكأس أمم أفريقيا.

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