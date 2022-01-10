2022/01/10 | 21:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاثنين، عن تسليم المواقع المخصصة لانشاء المدارس النموذجية الى الشركة الصينية، بحسب الاتفاقية الصينية-العراقية.واشار الغزي في بيان الى ان ذي قار كانت لها الحصة الاكبر في الاتفاقية ،والمحافظة الاولى التي سلمت المواقع الى الشركات ،بواقع 106 مدرسة نموذجية ،والتي من المؤمل ان تحدث نقلة نوعية في […]

ظهرت المقالة للشركات الصينية..



ذي قار تعلن تسليم المواقع المخصصة لانشاء المدارس النموذجية أولاً على الايام نيوز.

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