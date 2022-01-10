تركيا تهنئ الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب

2022/01/10 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اتصالا من رئيس مجلس النواب التركي لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وعبر رئيس مجلس النواب التركي عن تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من التنمية والاستقرار , وإلى ذلك قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التهنئة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناسبة إعادة انتخابه, مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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