محادثات أمريكية روسية

2022/01/10 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إنها لا تعرف ما إذا كان الروس مستعدون أم لا لتهدئة الموقف مع أوكرانيا بعد محادثات اليوم الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

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