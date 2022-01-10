محافظ ذي قار يعلن تسليم المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية

2022/01/10 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعأعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، تسليم المواقع المخصصة لإنشاء المدارس النموذجية بحسب الاتفاقية العراقية - الصينية.وقال الغزي في بيان صادر عن مكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ذي قار كانت لها الحصة الاكبر في الاتفاقية، والمحافظة الاولى التي سلمت المواقع الى الشركات، بواقع 106 مدارس نموذجية، والتي من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية في واقع القطاع التربوي في عموم المحافظة، وتحل الكثير من المشاكل".وأشار إلى تشكيل لجنة اخرى للعمل على تهيئة مواقع للوجبة الثانية والتي تشمل ثلاثمائة مدرسة نموذجية، موزعة على أقضية ونواحي المحافظة، مؤكداً على تقديم الادارة المحلية جميع التسهيلات من أجل انجاز هذا المشروع المهم.

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