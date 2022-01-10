2022/01/10 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استهدفت إيطاليا غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بقيود جديدة إذ يطلب إظهار إثبات التطعيم أو التعافي من المرض مؤخرا لاستخدام النقل العام ودخول المقاهي والفنادق وغيرها.ومستند الصحة الجديد “الفائق” يقضي على خيار إظهار فحص سلبي للوصول إلى الخدمات.واستجابت الحكومة لموجة من العدوى مدفوعة بالمتحور “أوميكرون” بفرض قيود جديدة هدفها تشجيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تتخذ قراراً بحق غير المطعمين بلقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تتخذ قراراً بحق غير المطعمين بلقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).