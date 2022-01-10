فلتخرج القوات الروسية من كازاخستان! تسقط حكومة نزارباييف – توكاييف! عاشت الانتفاضة الشعبية في كازاخستان! - حزب العمال المستقل – روسيا

2022/01/10 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_المستقل_–_روسيا ننشر هنا بيانا صادر عن حزب العمال المستقل، المجموعة الروسية للرابطة الأممية للعمال_ الأممية الرابعة.في الوقت الحالي، أصدر الرئيس الكازاخستاني توكاييف أوامره لقواته بـ “إطلاق النار دون سابق إنذار” ضد المتظاهرين الذين يسميهم “إرهابيين”.



ما لا يقل عن 26 شخصا تم قتلهم عبر القمع المشترك للحكومة الكازاخستانية والقوات الروسية التي أرسلها بوتين.



وقد تم اعتقال أكثر من 3700 شخص.



بيان حز ......





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