2022/01/10 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء

للشؤون المالية، الاثنين، بشأن رفع اسم

العراق من قائمة الدول عالية الخطورة.





وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية

اليوم (10 كانون الثاني 2022)، إن "قرار رفع

اسم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يوضح اهمية رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يوضح اهمية رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).