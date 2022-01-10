العمل تعقد اجتماعا مع منظمة الهجرة الدولية (iom) لمناقشة المشاريع المزمع تنفيذها في بعض المحافظات

2022/01/10 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مدير عام دائرة العمل والتدريب

المهني في وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماعا في

مقر الدائرة مع وفد من منظمة الهجرة

الدولية (IOM) يوم الاثنين الموافق 10 / 1/ 2022

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وتم خلال الاجت

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