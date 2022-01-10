"4 ارهاب".. الاستخبارات العسكرية تقبض على مطلوب بنينوى

2022/01/10 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على مطلوب بتهمة الـ4 ارهاب.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفقا لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع التي اكدت تواجد احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في قرية شيقرة السفلى التابعة لناحية الحضر غربي نينوى".

وأضافت أنه "على اثرها تم التحرك نحو الهدف بالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 21 وقوة برية من اللواء ذاته وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب المحلبية".

وأوضحت أنه "تم مداهمة مكان تواجد الهدف والقبض عليه، وبعد اكمال الاجراءات الاصولية بحقه تم تسليمه لجهة الطلب".

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