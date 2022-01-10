المغرب تسجل اول فوز عربي بأمم أفريقيا بفوزها على غانا بهدف دون رد

2022/01/10 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حقق منتخب المغرب فوزا مهما على حساب نظيره منتخب غانا، في مباراة الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا، بهدف دون رد.

ليحصد المغاربة أول ثلاث نقاط، ويتصدرون المجموعة الثالثة بشكل مؤقت.

كان المنتخب المغربي هو الأكثر استحواذاً على الكرة خلال مجريات شوط المواجهة الأول، وكانت محاولاته أكثر وأخطر، لكن لم يوفق في الوصول إلى شباك منافسه.

وتمكن أسود الأطلس من تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة الثانية والثمانون عن طريق اللاعب سفيان بوفال.

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