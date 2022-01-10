الصناعة تشكو من عدم شراء منتجاتها من قبل الوزارات الأخرى

2022/01/10 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شكت وزارة الصناعة، الاثنين، من عدم شراء منتجاتها، من قبل الوزارات الأخرى، التي تلجأ إلى الاستيراد، فيما أشارت إلى وجود خطة منذ سنوات تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع المتوقفة.وقال مدير عام الدائرة الفنية، في وزارة الصناعة، ناصر إدريس، للقناة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “لدى الوزارة مصانع قديمة بنيت في السبعينيات والثمانينيات …

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