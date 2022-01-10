توفيق علاوي يهنئ البرلمان الجديد: ندعو إلى حكومة نزيهة وكفوءة

2022/01/10 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا السياسي محمد توفيق علاوي، الإثنين، إلى تشكيل حكومة "نزيهة" و"كفوءة"، بعيدة عن "فساد الحكومات السابقة"، من أجل إنقاذ العراق من "مستقبل خطير".

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وقال علاوي في تدوينة تابعها "ناس"، (10 كانون الثاني 2022)، "نتقدم بالتهاني بمناسبة انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة لمجلس النواب العراقي كل من السادة محمد الحلبوسي رئيس المجلس والسيد حاكم الزاملي النائب الاول والنائب الثاني السيد شاخوان عبد الله".

وأضاف علاوي "نأمل ان تكون هذه البداية ليلعب البرلمان دوره المطلوب لتشكيل حكومة نزيهة وكفوءة بعيدة عن فساد الحكومات السابقة لانقاذ البلد مما يخاف من مستقبل خطير وقيادته الى شاطئ السلام والتطور والازدهار بمشيئة الله".

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