بالوثائق.. الصدر ينهي عضوية 23 منتسبا في سرايا السلام

2022/01/10 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انهى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عضوية 23 منتسبا في سرايا السلام.ن.ع

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الصدر ينهي عضوية 23 منتسبا في سرايا السلام أولاً على ايرث نيوز.

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