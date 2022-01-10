حراك شعبي في ديالى لتنظيم تظاهرات رافضة لنتائج الجلسة الاولى للبرلمان

2022/01/10 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد ناشطون في ديالى، الاثنين، بدء حراك شعبي في الاقضية والنواحي من اجل الخروج في تظاهرات رافضة لنتائج الجلسة الاولى للبرلمان.وقال قاسم التميمي ناشط في حديث لـ/ المعلومة/، ان “جلسة البرلمان الاولى في دورته الخامسة كانت عبارة عن فوضى لاتليق ببلد تاريخه يمتد الى 6 الاف سنة مؤكدا بانها كانت مخيبة للامال […]

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