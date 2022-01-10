2022/01/10 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gK3JFxWUtv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في الإطار التنسيقي: يرتدون الكفن على الحشد وليس ضد الاحتلال!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو في الإطار التنسيقي: يرتدون الكفن على الحشد وليس ضد الاحتلال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).