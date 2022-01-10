مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع انفجار شمالي بغداد

2022/01/10 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصدر أمني، الاثنين، وقوع انفجار شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموقف الامني جيد جداً ضمن مناطق الطارمية والمشاهدة والتاجي".

وأضاف المصدر أنه "لا يوجد اي انفجار جديد".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده وقوع انفجار في إحدى مناطق شمالي بغداد.

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