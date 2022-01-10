وجاءت سنة 2022 ، ولا تزالون على نفس الحال تنتظرون ، منذ ستة وستين سنة مضت كسنوات عجاف ، وانتم لا زلتم تنتظرون . - سعيد الوجاني

2022/01/10 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني عند كل اطلالة لسنة جديدة ، الجميع يجمع ان السنة الجديدة التي ستدخل بعد أيام ، ستكون سنة الخير والبركة ، وستكون بحق ( يشددون على بحق ) مبعث تغيير جديد نحو مغرب افضل واجمل ، مغرب جميع المغاربة ، لا مغرب العائلات ، والمرتبطين بهذه العائلات ، والمرتبطين بالمرتبطين بهذه العائلات ..



حتى اصغر نفر من المرتبطين بالعائلات ..



والرعايا ( الشعب ) خارج دائرة الارتباط ، التي هي ارتباط على نسف الهوية المغربية ، ......





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