الآخر ومنفى الأنا - سعود سالم

2022/01/10 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-١-;-٠-;- - الأنا والآخربعد هذه الرحلة في متاهات الكابالا والتصوف اليهودي المعقد، وبعد معرفتنا بأن الفلسفة الحديثة والمعاصرة مشوبة بطريقة أو بأخرى بهذه الفلسفة، والتي في جوهرها تعود إلى الفلسفة اليونانية المتأخرة حسب غيرشوم شيلوم نفسه، فإنه من الضرورة العودة إلى الإنسان ومعركته الغير معلنة مع نفسه، وإن كان من المستحيل لغويا ومنطقيا وأنطولوجيا تقسيم الإنسان إ ......





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