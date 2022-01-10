المفتي أبرزهم.. تعرف على المرشحين لرئاسة جمهورية العراق

2022/01/10 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) انه "هناك مفاوضات بين الحزبين الكرديين على ثلاثة مرشحين من بينهم عدنان المفتي وهوشيار زيباري".

وأكد ان "عدنان المفتي هو الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الجمهورية".

هذا أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد، محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال الحلبوسي أنه "سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية".

وعقب ذلك، رفع الحلبوسي جلسة المجلس إلى وقت غير معلوم.

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