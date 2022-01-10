خلال يوم واحد.. حصيلة مرتفعة بحالات الانتحار في محافظة جنوبية

2022/01/10 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قارشهدت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، حصيلة مرتفعة بأعداد حالات الانتحار خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمنى في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ذي قار سجلت 7 حالات انتحار خلال 24 ساعة".

وأضاف ان "من بينهم 3 اشخاص تم انقاذهم بينما توفي ٤ آخرون بينهم ضابط برتبة نقيب ورجل متقاعد".

وأفاد المصدر ان "قضاء النصر لوحده سجل 4 حالات انتحار فيما سجلت مدينة الناصرية 3 محاولات انتحار لأشخاص تم انقاذهم بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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