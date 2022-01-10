القبض على 3 متهمين سرقوا 14 دار سكنية في كربلاء

2022/01/10 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دور سكنية في عدد من مناطق المدينة.وذكرت مديرية الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “بعد حصول عدة سرقات لدور سكنية في كربلاء ومن أجل القبض على المطلوبين تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام […]

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