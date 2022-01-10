2022/01/10 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالت ادارات وجمهور.. لجنة الانضباط تصدر حزمة من القرارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالت ادارات وجمهور.. لجنة الانضباط تصدر حزمة من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).