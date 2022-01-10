لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي تصدر حزمة من القرارات والعقوبات

2022/01/10 | 22:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعاً، الإثنين، لدراسة عدد من تقارير الحُكام في بعض المباريات التي جرت خلالها بعض "الأحداث المؤسفة".

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وقال الاتحاد في بيان تلقاه "ناس"، (10 كانون الثاني 2022)، إن "اللجنة أصدرت قرارات عدة، وكما يلي:

- لدى مناقشةِ تقرير حكم مباراةِ نادي الشرقية والمرور ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل جمهور الشرقية في بدايةِ المباراة ونهايتها، مما تسبب بحدوثٍ فوضى، وعليه قررت اللجنةُ حرمانَ جمهور الشرقية من الدخول لثلاث مبارياتٍ وفق المادة 91 / صالات وبدلالة المادة 67/ انضباط قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية .

- كما ناقشت اللجنة تقريرَ حكم مباراةِ نفط الوسط والمصافي في الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، ولاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل حارس مرمى فريق المصافي (علي أحمد) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ حارس مرمى فريق المصافي (علي أحمد) من مرافقةِ الفريق لمدة ثلاثِ مبارياتٍ وفق المادة 53 /2 /1 أ صالات قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية .

- كذلك اطلعت اللجنة على تقرير حكمِ مباراةِ نادي غاز الجنوب والشرطة ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم للصالات، ولاحظت من خلال الاطلاعِ على التقرير وجود تجاوزٍ من قبل إداري نادي غاز الجنوب (كرار ستار)، ووجود تجاوزٍ من قبل إداري نادي الشرطة (علي حسن) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ إداري نادي غاز الجنوب (كرار ستار) من مرافقةِ الفريق لثلاث مبارياتٍ وفق المادة 53 /2 /1 أ صالات، وحرمانَ إداري نادي الشرطة (علي حسن) من مرافقةِ الفريق لثلاث مبارياتٍ وفق المادة 53 /2 /1 أ صالات قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية.

- وعند مناقشةِ تقرير مشرف وحكم مباراة نادي غاز الجنوب والمصافي ضمن الدوري الممتاز لكرةِ الصالات، لاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل إداري فريق المصافي (يوسف عربيد) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت حرمانَ إداري فريق المصافي (يوسف عربيد) من مرافقةِ الفريق لمباراتين وفق المادة 53 /2 /1 أ صالات قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية .

- وأيضاً ناقشت اللجنة تقريرَ حكم مباراة الشرطة والجيش ضمن الدوري الممتاز لكرة الصالات، ولاحظت اللجنة من خلال الاطلاع على التقرير وجود تجاوزٍ من قبل مدرب فريق الشرطة (أثير جمال) على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت اللجنة حرمانَ مدرب فريق الشرطة (أثير جمال) من مرافقةِ الفريق لثلاث مبارياتٍ وفق المادة 53 /2 /1 أ صالات، مع فرض غرامةٍ ماليةٍ على نادي الشرطة قدرها (250000) مائتان وخمسون ألف دينار وفق المادة 53 /2 /1 أ صالات قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية .

- وتمت مناقشةِ تقرير مشرف مباراةِ نادي الشرقية وغاز الجنوب ضمن دوري الممتاز لكرة القدم للصالات، ولاحظت اللجنة من خلال الاطلاعِ على التقرير وجودَ تجاوزٍ من قبل جمهور الشرقية على الطاقم التحكيمي، وعليه قررت حرمانَ جمهور الشرقية من الدخول لمبارياتِ الفريق لمدة مباراتين وفق المادة 67 / انضباط، وبدلالة المادة 5/ ب، قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية .

- وأثناء مناقشة تقرير مشرف مباراةِ نادي الجيش والشرقية ضمن دوري الممتاز لكرة القدم للصالات، لاحظت اللجنة من خلال التقرير وجودَ حالةِ انسحاب من المباراة من قبل نادي الشرقية، وعليه قررت اللجنة خسارةَ نادي الشرقية بنتيجة (5/0) وفق المادة 42 / صالات قراراً قابلاً للاستئنافِ خلال المدة القانونية".

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