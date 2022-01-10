علامات في الوجه والرقبة تؤكد الإصابة بسرطان الجلد

2022/01/10 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أدى تلوث الهواء وسوء التغذية وقلة النشاط البدنى والتعرض لأنواع مختلفة من المواد الكيميائية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان في العقود القليلة الماضية، لقد أصبح السرطان أحد أكثر الظروف الصحية فتكًا، حيث يودي بحياة أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، حيث تظهر أنواع مختلفة من السرطان أعراضًا متنوعة […]

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