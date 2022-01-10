"نريد حق نضال".. شقيق ضابط أردني يكشف لموقع "الحرة" تفاصيل اعتقاله

2022/01/10 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء تفيد بأن ضابطا شابا بالجيش الأردني حكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب آراء أدلى بها في حساباته الإلكترونية حول حادثة مستشفى السلط الحكومي العام الماضي

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