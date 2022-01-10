دراسة غريبة: الإصابة بنزلات البرد قد يقي من كورونا

2022/01/10 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت دراسة علمية جديدة إن إصابة الأشخاص بنزلات البرد قد تمنحهم بعض الحماية ضد فيروس كورونا.وحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد أجريت الدراسة بواسطة فريق من العلماء في جامعة إمبريال كوليدج لندن، حيث أراد الباحثون أن يفهموا بشكل أفضل سبب إصابة بعض الأشخاص بـ”كورونا”، بعد تعرضهم للفيروس مباشرة، في حين أن […]

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