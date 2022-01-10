2022/01/10 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاثنين، عن اعتقال متهمين يوزعان "منشورات تحريضية" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعد انتشار عدد من المنشورات التحريضية التي تحاول التشويش على المعتقدات الدينية ومحاولة تضليل المواطنين في منطقة احدى المناطق ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الاعظمية وبالتعاون مع مفارز الاستخبارات ضمن القاطع تمكنت مفارز القسم من التوصل الى المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على متهمين اثنين وهما يقومان بتوزيع هذه المنشورات واقتيادهما الى مركز الشرطة وبصحبتهما المضبوطات من المنشورات التي وجدت بحوزتهما".

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