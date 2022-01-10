دراسة تكشف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان

2022/01/10 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أظهرت نتائج دراسة صينية، أن الرمان الذي تعرف فوائده الكثيرة منذ آلاف السنين، يمكنه مفاجأة هواة النظام الغذائي الصحي ونمط الحياةـ بفائدة جديدة.وكما هو معروف تحتوي حبات الرمان على نسبة عالية من فيتامينات C و B والأحماض العضوية والسكريات والألياف الغذائية ومختلف العناصر المعدنية.ولكن مع ذلك قرر العلماء الصينيون دراسة خصائص […]

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