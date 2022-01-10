مصر.. 5.7% معدل نمو مستهدف بالموازنة المالية الجديدة.. وخبراء: البنية الأساسية تقود الاقتصاد

2022/01/10 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مصر موازنة طموحة للعام المالي المقبل 2023/2022 بمعدل نمو نسبته 5.7%، مع خفض العجز الكلي والدين، وذلك في خطة تسعى للتعافي من تداعيات فيروس كورونا.

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