الرصد الزلزالي: الهزة التي ضربت السليمانية بلغت قوتها 4.5 درجات

2022/01/10 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصد الزلزالي: الهزة الارضية التي ضربت السليمانية بلغت قوتها 4.5 درجات

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