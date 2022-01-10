2022/01/10 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حركة امتداد، الاثنين، عدم

مشاركتها في تشكيل الحكومة المقبلة

لوجود ذات الأحزاب والوجوه فيها.

وقال عضو الحركة منار العبيدي في تصريح

منشور تابعته وكالة نون ان “موقفنا من

تشكيل الحكومة واضح منذ البد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتداد تعلن عدم مشاركتها بالحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امتداد تعلن عدم مشاركتها بالحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).