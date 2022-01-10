2022/01/10 | 22:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (4،5) درجة شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/10 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (4،5) درجة شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (4،5) درجة شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).