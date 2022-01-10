2022/01/10 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجوادكثيرًا ما يتملكنا الضيق عندما لا نستطيع رد إهانات الآخرين أو الاعتداءات الغير مبررة.



وقد يجنح البعض إلى إعادة الموقف في ذهنه مرات عدة مرددًا "يا ليتني قلت كذا" أو "تصرفت هكذا".



وغالبًا، ما ينسى الفرد السويّ أو المتسامح الإهانة أو الاعتداء، لكن هناك آخرون يعتبرون آية إساءة – حتى ولو كانت طفيفة –اعتداء سافر، ومن الواجب رد الصاع صاعين؛ لإخماد نيران الشعور بالعار الذي لحق بنفس ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدمان المنتجات الصينية: انتقام بدمِ بارد - نعيمة عبد الجواد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدمان المنتجات الصينية: انتقام بدمِ بارد - نعيمة عبد الجواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).