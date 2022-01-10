الفصل العاشر : النساء ضمن مصطلح ( فريق ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/10 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الفصل العاشر : النساء ضمن مصطلح ( فريق ) ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل العاشر : النساء ضمن مصطلح ( فريق ) مقدمة 1 ـ جاء مصطلح فريق يفيد الذكور فى قوله جل وعلا :1 / 1 : عن أهل بدر ، وقد كانوا جميعا من الرجال : ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَاد ......





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