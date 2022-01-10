سجاد سالم: رفضنا كسر نصاب الجلسة الأولى وندعم حكومة أغلبية

2022/01/10 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا - ناس

أكد المتحدث باسم الكتلة الشعبية المستقلة سجاد سالم، الاثنين، أن كتلته تدعم حكومة أغلبية، مشيراً إلى تلقي الكتلة عرضا بكسر النصاب، لكننا رفضنا.

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وقال سالم خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن، وتابعه "ناس" (10 كانون الثاني 2022): "عرض علينا كسر نصاب الجلسة لكننا رفضنا ذلك لتأدية عملنا البرلماني بشكل حقيقي "، مؤكداً أن "الكتلة الشعبية، تدعم حكومة أغلبية".

وأضاف أنه "يجب أن ينتبه التيار الصدري ومعه الإطار إلى ما خلقته تشرين في البرلمان والمجتمع"، مؤكداً أن "الكتلة ذاهبة إلى معارضة وإصلاح حقيقيين للنظام السياسي".

وعبر سالم عن تخوفه "من عدم استيعاب معارضتنا، ما يعني استمرار تغييب دور النائب"، مؤكدا أننا "لا نؤمن بالبيوت الطائفية والأهم تواجد الحالة الوطنية ".

وتطرق الحوار إلى حصر السلاح بيد الدولة، حيث أشار سالم إلى أن "ما يهم هو حصر السلاح بشكل تام، دون الالتفات إن كان من التيار أو الإطار".

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