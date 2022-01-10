دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا

2022/01/10 | 22:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، ولليوم الرابع على التوالي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت الوفيات رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي.وأظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19، تسجيل 101 ألف و762 إصابة مؤكدة جديدة و227 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.هذا ويبلغ إجمالي حالات […]

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