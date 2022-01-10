حملة مرورية مشددة في بغداد والمحافظات لهذا السبب..

2022/01/10 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، انطلاق حملة مرورية مشددة في العاصمة بغداد والمحافظات.وذكر بيان للمديرية، تلقته “أيرث نيوز”، ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي، طارق اسماعيل الربيعي، وجه مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل لما لها من خطورة على مستخدمي الطريق نتيجة […]

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