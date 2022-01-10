سماحة المرجع النجفي يقدم جملة من التوصيات لطلبة جامعة الإمام المهدي(عج)

2022/01/10 | 22:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي(دام ظله)، اليوم الاثنين، وفدا من جامعة الإمام المهدي (ع) النموذجية للدراسات الدينية، الوفد مثل عدداً من أساتذة وطلبة الجامعة جاءوا للاستماع إِلى التوجيهات والنصائح الأَبوية لسماحة المرجع الخاصة بطلبة العلوم.وقدّم سماحته “جملة من التوصيات لطلبة العلوم الدينية وكيفية التدارس والمذاكرة للكتب”، موضحاً […]

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