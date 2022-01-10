الإطار: الحشد و’المقاومة’ تعرضا لخيانة ومؤامرة إماراتية من أجل التطبيع

2022/01/10 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، إن “المقاومة” والحشد الشعبي تعرضا إلى خيانة ومؤامرة إماراتية من أجل التطبيع، متوعداً الحكومة بأنة الحكومة لن تستمر سوى أشهر وستسقط.وذكر المعموري في لقاء متلفاز، أنه “لا مفاوضات مع هكذا فوضى..المفاوضات تكون عندما يكون هناك وئام واحترام للجلسات التي عقدت مع أربيل، المالكي …

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