2022/01/10 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجهضت سيدة من الطائفة "الإيزيدية" داخل سجن معراتة بريف عفرين شمالي حلب، نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت وطأة التعذيب.. إجهاض سيدة "إيزيدية" بسجن في عفرين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت وطأة التعذيب.. إجهاض سيدة "إيزيدية" بسجن في عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).